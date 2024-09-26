وزير الخارجية الصيني: الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا شريكتان وليستا خصمين

بكين-نيويورك – (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن أهم درس يمكن استخلاصه من العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هو أن البلدين ينبغي أن يكونا شريكين، وليسا خصمين.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، فقد جاء هذا خلال اجتماع وانج يي مع ممثلين أمريكيين من اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية - الصينية ومجلس الأعمال الأمريكي - الصيني وغرفة التجارة الأمريكية ومعهد أسبن وجمعية آسيا ومجلس العلاقات الخارجية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي بحاجة إلى الاعتراف بأن للصين أيضا الحق في التنمية، وأن تنمية الصين تشكل فرصة، وليست تحديا، للولايات المتحدة والعالم كما أن الصين والولايات المتحدة، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وأكبر اقتصادين في العالم، ينبغي عليهما السعي لتحقيق تنمية مستقرة وصحية ومستدامة لعلاقتهما والعمل مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية العديدة التي يواجهها العالم اليوم.

وأعرب عن أمله في أن تتبنى الولايات المتحدة فهما موضوعيا وعقلانيا للصين بغية تعزيز التفاهم والثقة على نحو متبادل.





