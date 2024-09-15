تزامنًا مع إطلاق صاروخ اليمن.. اشتعال النيران بمصنع للأسمنت بإسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، باندلاع حرائق في عدة مواقع بالتزامن مع الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية على وسط إسرائيل.

وذكرت قناة الـ14 الإسرائيلية، أنه تزامنًا مع هجوم الحوثيين صباح اليوم باتجاه وسط البلاد، وردت اتصالات حول حرائق اندلعت في عدة مواقع.

وأشارت إلى اشتعال النيران بمصنع نيشر الذي ينتج الأسمنت الواقع في الرملة، لافتة إلى أن "أسباب اندلاع الحريق هي قيد التحقيق حاليا".

وكشفت القناة عن اندلاع حريق في مناطق مفتوحة قرب أحد الشوارع على ما يبدو نتيجة السقوط، لافتة إلى أن النيران امتدت نحو إحدى المستوطنات وتعرضت منازل المستوطنة للخطر.

وكان صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية ونتيجة لذلك، دوت صفارات الإنذار بشكل غير معتاد في تل أبيب وفي السهل وفي ضواحي القدس، وبعد إطلاق الإنذارات تم العثور على شظايا اعتراضية في محطة قطار "موديعين".