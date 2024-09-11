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BBC

إصابة عدد من المستوطنين في عملية دهس شمالي رام الله

10:59 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024

هيئة الإسعاف الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إصابة عدد من الإسرائيليين جراء عملية دهس نفذها فلسطيني عند مفترق جفعات أساف شمال رام الله.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق النار على منفذ الهجوم ما أدى لاستشهاده في مكان الحادث، وفق موقع "0404" الإسرائيلي.

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء أن شخصا واحدا على الأقل أصيب بإصابات خطيرة، فيما يشتبه أنه عملية دهس، بالقرب من مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية اليوم .

وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على سائق شاحنة وقود حاول دهسهم وتم إقامة حواجز على الطرق وإغلاق الطريق، بينما تم فحص الشاحنة لمعرفة ما إذا كانت تحمل متفجرات.

المستوطنين دهس مستوطنين عملية دهس الإسعاف الإسرائيلي
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