بعد القبض عليه بتهمة التحرش.. عقوبة لاعب المصارعة المصري كيشو في فرنسا

في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، نشرت وسائل الإعلام الفرنسية نبأ إلقاء القبض على لاعب المصارعة المصري محمد السيد والشهير بـ"كيشو" بتهمة التحرش بأحد السيدات في باريس.

وتواجد اللاعب المصري داخل إحدى الحانات في باريس، وتناول كميات كبيرة من المشروبات الكحولية التي أفقدته التوازن وغياب العقل، وفقا لما نشرته وسائل الإعلام الفرنسية، ما دفعه للتحرش بإحدى السيدات أثناء خروجها من الحانة وملامسة جسدها.

في حالة اللاعب المصري سيتم تطبيق عقوبة مشددة عليه خاصة وأنّ فرنسا شددت العقوبات الخاصة بالتحرش والاعتداء على النساء خلال السنوات القليلة الماضية، ففي عام 2018 صدر قانون يسمى "شيابا" والذي تم تسميته على اسم وزيرة المساواة بين الجنسين السابقة في فرنسا مارلين شيابا.

وكانت عقوبة المتحرش وفقا لهذا القانون، هي الحبس أربع سنوات أو دفع غرامة مادية تتراوح من 750 يورو إلى نحو 1500 يورو، إلا أنه في عام 2023 تم تشديد العقوبة بالقانون ورفعها إلى نحو 3750 يورو.

وفي حالة اللاعب المصري محمد السيد "كيشو"، فسيتم تطبيق عقوبة التحرش عليه وفقا للقانون الفرنسي إما الحبس أو الغرامة.

وفي يناير 2022 تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن التحرش في فرنسا، وكتب على صفحته الشخصية على موقع إكس: "لم تعد أعداد متزايدة من النساء يجرؤن على استخدام وسائل النقل العام خوفا من التعرض للاعتداء. سنقوم بمضاعفة تواجد الشرطة في وسائل النقل، خاصة في الأوقات التي تكون فيها الهجمات ملحوظة".

