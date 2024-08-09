تعليق عضوية إسرائيل بالاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب بسبب غزة

وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم تعليق عضوية إسرائيل لمدة عامين في الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب بسبب الحرب على غزة، واتهامات الإبادة الجماعية وانعدام الأخلاق والقيم الإنسانية.

وتقدمت رابطة طلاب الطب من البرازيل بهذا الطلب.

والاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب هو منظمة غير حكومية تمثل جمعيات طلاب الطب من 123 دولة، تأسس عام 1951 ومقرها الدانمارك.

كانت صحيفة معاريف الإسرائيلية، قالت إنه على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يفهم أنه إذا لم ينتصر في 10 أشهر فإنه لن ينتصر على الإطلاق.

وأضافت الصحيفة العبرية: "من الصعب التصديق أن نتنياهو المسؤول عن الكارثة الأكبر في إسرائيل لا يزال باقيا على كرسيه"، مشيرة إلى أنه من الصعب التصديق أن نتنياهو لم يستقل بل ويدير الحرب بشكل فاشل على نحو مخيف.