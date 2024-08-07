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BBC

البيت الأبيض: التقارير بشأن تعرض سجناء فلسطينيين لتعذيب وانتهاكات مقلقة للغاية

10:47 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

جون كيربي

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وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن التقارير بشأن تعرض سجناء فلسطينيين لتعذيب وانتهاكات مقلقة للغاية.

وأشار كيربي، إلى أن الولايات المتحدة تواصل المحادثات مع شركائها والقادة في الشرق الأوسط بما في ذلك قطر ومصر وتحث على خفض التصعيد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن ما حدث في معتقل سدي تيمان الإسرائيلي مزعج، معربة عن صدمتها من صمت الإعلام الغربي.

وأشارت ألبانيز في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لمعاملة غير إنسانية منذ عقود وتزايد بعد 7 أكتوبر، مؤكدة أنه لا توجد كلمات لوصف الفظائع التي يتعرض لها المعتقلون في السجون الإسرائيلية.

وأوضحت ألبانيز، أنها تتلقى تقارير حول حوادث اغتصاب بحق السجناء الفلسطينيين، لافتة إلى أن ما حدث بحق السجين في سدي تيمان كان متعمدا وبتواطؤ مع المسؤولين بالسجن.

وأشارت ألبانيز إلى أن المعاملة غير الإنسانية تطال الأطفال الفلسطينيين وهو ما يعتبر جرائم حرب، موضحة أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون الفظائع لأنهم يعلمون أنهم لا يحاسبون.

جون كيربي منسق الاتصالات في البيت الأبيض عرض سجناء فلسطينيين لتعذيب خفض التصعيد البيت الأبيض
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