قتلى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين مقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة في جنوب لبنان .

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للاعلام، إن "غارة العدو الإسرائيلي على محيط جبانة بلدة ميس الجبل صباح اليوم أدت إلى استشهاد شخصين"، مشيرا إلى أن "أحد الشهيدين مسعف في كشافة الرسالة الاسلامية".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجراً على بلدة كفركلا .

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.