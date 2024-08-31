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موسكو: اجتماع روسي تركي سوري وإيراني قريبًا للتطبيع بين دمشق وأنقرة

10:31 م السبت 31 أغسطس 2024

أرشيفية

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موسكو - (د ب أ)
صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأنه من المقرر أن تعقد روسيا وتركيا وسوريا وإيران اجتماعا في المستقبل المنظور لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية، أنه "بجهود كبيرة تمكنا في العام الماضي من عقد اجتماعات بمشاركة وزارات الدفاع ووزارات الخارجية وأجهزة المخابرات، وحاولنا التفاوض على الشروط التي يمكن تحقيقها".
وأشار الوزير الروسي إلى "أننا نهدف إلى تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، وقد شارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن سوريا وتركيا وروسيا وإيران، وأنا واثق من أن ذلك سيحدث في المستقبل المنظور".

روسيا سوريا تركيا إيران سيرجي لافروف
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