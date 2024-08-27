رئيس وكالة الطاقة الذرية يصل إلى كورشاتوف الروسية لتفقد محطة كورسك النووية

روسيا - (أ ش أ)

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الثلاثاء، إلى بلدة كورشاتوف، حيث تقع محطة كورسك للطاقة النووية.

وذكرت وكالة (تاس) الروسية، أن زيارة محطة كورسك للطاقة النووية تتيح إمكانية الوصول في الوقت المناسب، من أجل تقييم مستقل للوضع.

وكان جروسي قد وصف، في وقت سابق، خطر إلحاق الضرر بمحطة كورسك للطاقة النووية بسبب تصرفات القوات الأوكرانية بأنه خطير للغاية. وقال إنه يخطط لزيارة المحطة للتحدث إلى إدارتها وتحديد ما إذا كانت قد تعرضت للهجوم.

من جهتها.. ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن النشاط العسكري بالقرب من المحطة يشكل خطرا خطيرا على سلامتها النووية والجسدية.

وفي ليلة 22 أغسطس، حاولت كييف شن هجوم بطائرة دون طيار انتحارية على محطة الطاقة النووية في كورشاتوف. وأسقطت الطائرة وعثر عليها بالقرب من منشأة تخزين الوقود النووي المستنفد. ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا محاولة مهاجمة محطة الطاقة النووية بأنها عمل من أعمال الإرهاب النووي الذي يتطلب ردا فوريا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومحطة كورسك للطاقة النووية هي واحدة من أكبر أربع محطات للطاقة النووية في روسيا بنفس القدرة. وتقع بالقرب من مدينة كورتشاتوف، وهي بمثابة العقدة الرئيسية لنظام الطاقة الموحد في البلاد.