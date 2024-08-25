الشيعة في العراق يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء

بغداد - (د ب أ)

أحيا ملايين الشيعة في العراق، اليوم الأحد، أربعينية الإمام الحسين سبط الرسول الكريم بعد استشهاده في واقعة الطف في العاشر من شهر المحرم قبل 14 قرنا في مدينة كربلاء جنوبي بغداد.

واكتظت مدينة كربلاء على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية بجمع غفير من المشاركين في إحياء هذه الشعيرة بمشاركة عشرات الآلاف من الوافدين من دول الخليج وعدد من الدول العربية وإيران والهند وباكستان وبنجلاديش وعدد من الدول الأفريقية والمغتربين العراقيين في البلدان الأوربية.

وأشرف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة ووزراء الداخلية والصحة والكهرباء والعشرات من القيادات العسكرية والأمنية العليا على الخطط الأمنية التي شارك فيها عشرات الآلاف من قوات الجيش الشرطة والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية والاستخبارية وأفواج من المتطوعين.

وخيم الحزن والأسى على جموع الزائرين وهم يرتدون السواد ويضربون الأيدي على الصدور والوجوه والبكاء في حين سخرت المحطات الفضائية الشيعية ساعات بثها لنقل وقائع هذه المناسبة.

وأقيمت عشرات المواكب والسرادق على طول الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء لتقديم وجبات الأطعمة والإيواء لجموع الوافدين مشيا على الأقدام والخدمات الطبية حيث قدر إجمالي ما قدم بمئات الأطنان من المواد الغذائية والمشروبات في مشهد أخذ بالاتساع خلال العقدين الماضيين.

وغطت الرايات الملونة وعلم دولة فلسطين جميع الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء كجزء من متطلبات إحياء الشعيرة فيما سخرت جميع الوزارات العراقية عشرات الآلاف من الحافلات والشاحنات والسيارات العسكرية والاستعانة بالقطاع الخاص فضلا عن تسيير القاطرات لنقل الزوار إلى مناطق سكناهم بعد إتمام المراسم منتصف نهار اليوم.