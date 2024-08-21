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BBC

تايلاند تُعلن أول إصابة مشتبه بها بالسلالة الجديدة المتحورة من جدري القرود

12:16 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

جدري القرود

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بانكوك - (د ب أ)

اكتشفت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة مشتبه بها بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس جدري القرود، بحسب ما أوردته صحيفة "ماتيشون" الصادرة باللغة التايلاندية، بدون أن تذكر مصدر تلك المعلومات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الصحيفة، أن مسافرا من دولة الكونغو يشتبه في إصابته بالسلالة المتحورة.

ومن المقرر أن تعقد إدارة مكافحة الأمراض التابعة لوزارة الصحة في تايلاند، جلسة إحاطة بشأن الحالة في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

ويقول متخصصون إن السلالة الجديدة من الفيروس ربما تكون معدية أكثر من السلالات السابقة، ويمكن أن تسبب عدوى أكثر خطورة. غير أن جدري القرود لا ينتقل بسهولة بشكل عام، حيث يتطلب انتقال العدوى المخالطة المباشرة.

وتوصي الهيئة الأوروبية للصحة الدول الأوروبية بإصدار تحذيرات سفر للأشخاص، الذين يسافرون إلى المناطق المتضررة من الوباء أو العائدين منها.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الأربعاء الماضي في جنيف، حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمى، وهو أعلى مستوى تحذير، بسبب ظهور سلالة جديدة من مرض "إم بوكس" (جدري القرود) الفيروسي.

وأكدت المنظمة أن هناك خطرا من احتمال انتشار مرض جدري القرود مجددا على المستوى الدولي بعد انتشاره عام 2022 وأن يصبح خطرا صحيا في عدد من الدول.

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