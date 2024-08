اندلاع حريق ضخم في مبنى سومرست التاريخي في لندن "فيديو"

وكالات

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اندلاع حريق ضخم في مبنى سومرست هاوس التاريخي.

ووفقا لما أعلنته فرقة الإطفاء بلندن، فقد تم نشر حوالي 100 من رجال الإطفاء و 15 سيارة إطفاء في حريق في سومرست هاوس التاريخي بلندن يوم السبت.

وقالت فرقة الإطفاء في بيان، إن الطواقم تكافح ألسنة اللهب الواقعة في جزء من سقف المبنى، مع استخدام اثنين من سلالم اللواء التي يبلغ ارتفاعها 32 مترا (حوالي 105 أقدام).

وقال البيان إن سبب الحريق لم يعرف بعد، وتم إغلاق منزل سومرست أمام الجمهور أثناء معالجة الحريق.

تم بناء المجمع لأول مرة في القرن الخامس عشر، على الرغم من هدمه وإعادة بنائه في القرن الثامن عشر، وفي عام 1604، تم توقيع معاهدة لندن داخل المبنى، منهية بذلك الحرب الأنجلو-إسبانية التي استمرت 19 عامًا.

Fire breaks out at iconic UK building as 100 firefighters battle blaze pic.twitter.com/AlCnQA2Yt5

— The Sun (@TheSun) August 17, 2024