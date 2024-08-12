سكاي نيوز: السلطة الفلسطينية ترفض مقترحًا إسرائيليًا لفتح مشروط لمعبر رفح

(وكالات)

قال موقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصدر خاص، إن السلطة الفلسطينية ترفض مقترحًا إسرائيليًا لفتح مشروط لمعبر رفح البري.

وأضاف المصدر الذي لم يكشف "سكاي نيوز" عنه، أن السلطة الفلسطينية ترفض المقترح وتتمسك باتفاق عام 2005 لتشغيل معبر رفح وتطالب بانسحاب جميع قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

ونقل "سكاي نيوز"، في تصريحاته، أن إسرائيل تصر على البقاء في محيط معبر رفح ومحور فلادلفيا، من أجل التدخل للتفتيش والاستجواب.

وصرح المصدر، أن إسرائيل تقترح فتح معبر رفح بإدارة أشخاص مدنيين لا يرتبطون بأجهزة الأمن الفلسطينية، مشيرًا في الوقت ذاته أن المقترح الإسرائيلي يمنع رفح العلم الفلسطيني في معبر رفح وعلى الحدود.

واحتلت القوات الإسرائيلية الجانب الفلسطيني من معبر رفح، منذ الاجتياح البري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية التي سبقت الخطوة الإسرائيلية من تداعياتها على أهالي القطاع.