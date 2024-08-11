النمسا تنفي تقارير تزعم معرفة موعد الهجوم الإرهابي على حفل "تايلور سويفت"

النمسا - (أ ش أ)

نفت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الأحد، تقاريرا إعلامية تزعم أن الهجوم الإرهابي الفاشل على حفل المطربة الأمريكية تايلور سويفت كان معروفا قبل أسبوعين .

وأفاد بيان للوزارة اليوم بأن التقارير الإعلامية - التي تفيد بأن المعلومات المتعلقة بالمشتبه بهم أو الهجمات المخطط لها كانت متاحة للأجهزة لمدة 14 يومًا - لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مؤكدة أنه في حالة وجود تهديد إرهابي، على وجه الخصوص، يتم التعامل سريعا ودون تأخير وباحترافية شديدة.

وأوضح البيان أن التعاون بين الأجهزة الأمنية الوطنية والدولية، كان ناجحا وتحت إشراف المخابرات النمساوية؛ وأدى - في النهاية - إلى اعتقال العديد من المشتبه بهم ومنع هجوم إرهابي كان في مرحلة الإعداد بالفعل.

وذكر البيان أن أجهزة المخابرات حول العالم تتعاون معا في مختلف القضايا، ويتم ذلك بطرق مختلفة حسب الإطار القانوني والمهام المتفق عليها، مشيرا إلى أنه في الأنشطة الاستخباراتية، يعتمد التعاون على تبادل المعلومات؛ وبالتالي زيادة أمن جميع الدول.

تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الأمن تلقت معلومات "من الخارج" - قبل أيام قليلة فقط من الحفلات الموسيقية المخطط لها - مما أدى إلى معالجة شاملة ومنسقة بشكل وثيق من قبل اجهزة الامن النمساوية.