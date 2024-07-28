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يسرائيل هيوم: الجيش الإسرائيلي يجري مناورات تحاكي نقل الجرحى خلال الحرب على الجبهة الشمالية

10:55 ص الأحد 28 يوليو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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(وكالات)

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ مؤخرا إجراء مناورات تحاكي نقل الجنود الجرحى خلال الحرب على الجبهة الشمالية مع الحدود اللبنانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أنه يحضر الرد المناسب على عملية مجدل شمس التي استهدفت الجولان المحتل شمالي إسرائيل.

وتتهم إسرائيل، حزب الله اللبناني بتنفيذ هجوم مجدل شمس فيما ينفي حزب الله الادعاءات الإسرائيلية، قائلًا إنه لا علاقة للمقاومة الإسلامية بالحادث على الإطلاق.

ونتج عن حادث مجدل شمس مقتل 11 إسرائيليًا إضافة إلى إصابة 24 بينهم 6 إصابات خطيرة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات تحاكي نقل الجنود الجرحى الحدود اللبنانية
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