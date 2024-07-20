إعلان

BBC

الهند.. إجلاء ما يزيد على 100 مزارع حاصرتهم مياه الفيضانات بإحدى القرى

05:30 م السبت 20 يوليه 2024

إجلاء ما يزيد على 100 مزارع حاصرتهم مياه الفيضانات

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

نيودلهي - (د ب أ)

ذكر مسؤولون هنود اليوم السبت أن فرق إنقاذ قامت بإجلاء ما يزيد على 100 من المزارعين حاصرتهم فيضانات مفاجئة بإحدى قرى ولاية أوتار براديش الهندية، بعدما صرفت نيبال كمية "ضخمة" من المياه مما أدى إلى فيضان في نهر جاجهرا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" اليوم.

وعلق سكان قرية شاهالوا، قرب الحدود الهندية- النيبالية، في الحقول الزراعية الواقعة على الجانب الآخر من نهر جاجهرا قرب الحدود.

وقال مكتب مفوض الإغاثة في ولاية أوتار براديش في بيان صدر اليوم إن المزارعين والعمال بالقرية يعبرون النهر يوميا للذهاب إلى عملهم في المزارع.

فيضان في نهر جاجهرا الهند فيضانات مفاجئة إجلاء 100 من المزارعين حاصرتهم فيضانات نيودلهي ولاية أوتار براديش
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سنغافورة تأمر مواقع التواصل الاجتماعي بحجب 95 حسابًا تروّج لمزاعم خضوع البلاد للصين

إعلان

إعلان

ارتكبوا جريمة التظاهر في مكان عام.. النائب العام الإمارتي يأمر بمحاكمة عاجلة للمتجمهرين البنغالية
الأرصاد تُحذر: موجة حارة لمدة أسبوع.. وهذه أسباب ارتفاع الحرارة