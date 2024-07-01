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تحطم صاروخ صيني جراء إطلاقه عن طريق الخطأ

04:04 م الإثنين 01 يوليو 2024

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بكين - (د ب أ)

تحطم صاروخ فضائي في الصين إثر إطلاقه عن طريق الخطأ خلال اختباره.

وذكرت تقارير أن الصاروخ "تيان لونج-3"، المملوك لشركة الفضاء الصينية "سبيس بايونير"، تحطم على أحد التلال في مقاطعة هينان وسط الصين قبل أن ينفجر.

وقالت شركة "سبيس بايونير"، في بيان، "نتيجة لفشل هيكلي في الاتصال بين جسم الصاروخ ومنصة الاختبار، تم فصل صاروخ المرحلة الأولى عن منصة الإطلاق".

وأضافت الشركة "بعد الإقلاع، تم إيقاف تشغيل الكمبيوتر الموجود على متن الصاروخ تلقائيا، وسقط الصاروخ في الجبال العميقة على بعد 1.5 كيلومتر جنوب غرب منصة الاختبار. وسقط جسم الصاروخ في الجبل وتفكك".

وقالت الشركة إنه لم يصب أحد في الحادث.

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