بدون مكياج سأكون مثل حفار القبور.. وزيرة ألمانية تدافع عن استعانتها بخبيرة تجميل

(وكالات)

عقب توجيه اتهامات لها بتبديد أموال الدولة ونفقات الوزارة على خدمات خبيرة التجميل الخاص بها، ردت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنها ستبدو مثل "حفار القبور دون وضع المكياج".

وقالت بيربوك، إن طبيعة عملها تتطلب حضور فعاليات تنظمها وسائل الإعلام والتلفاز والتي تستخدم الإضاءة القوية، مشيرة إلى أنها ستبدو "رمادية بالكامل مثل حفار القبور" إذا لم تضع مساحيق التجميل.

وأضافت الوزيرة، أنها لا تمتلك الوقت خلال رحلاتها الخارجية التي تقوم بها للبحث عن خبيرة تجميل، لذلك تقوم الوزارة بتحمل نفقات خبيرة التجميل المسؤولة عن وضع المساحيق لها، مشيرة إلى أن تحمل نفقات التجميل "أمر متعارف عليه" لدى الوزارات وفقًا للوائح قانونية.