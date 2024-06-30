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بتهمة السحر للرئيس.. اعتقال وزيرة في جزر المالديف

03:48 م الأحد 30 يونيو 2024

وزيرة البيئة فاطمة شمناز

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(وكالات)

أعلنت السلطات في جزر المالديف، إلقاء القبض على وزيرة البيئة فاطمة شمناز، وإعفائها من منصبها عقب توجيه تهم لها بممارسة السحر الأسود ضد رئيس المالديف محمد معزو.

وأعفت السطات شمناز من منصبها، قائلة إن الوزيرة تعاونت مع شقيقها الأصغر من أجل ممارسة "السحر الأسود".

وأوقفت السلطات الأمنية شامناز مع شخصين آخرين قالت إنهم شقيقها والساحر، عقب توجيه التهم المذكورة دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن القضية التي مازالت التحقيقات بها جارية.

وأفادت السلطات، أن الوزيرة قامت بتخبئة السحر من أجل التقرب إلى الرئيس حتى تترقى في منصبها.

ولا يعاقب القانون في جزر المالديف على ممارسة السحر، لكن في حال إثبات التهمة تناله عقوبة قد تصل إلى 6 أشهر بالسجن بموجب الشريعة الإسلامية.

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