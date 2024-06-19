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BBC

تحقيق إسرائيلي: غالبية إصابات الجيش خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر بنيران صديقة

10:16 م الأربعاء 19 يونيو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن تحقيقات أولية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المعارك التي جرت في بلدات غلاف غزة من 7 إلى 9 أكتوبر تظهر الكثير من الإخفاقات.

وكشفت التحقيقات، أن الكثير من الإصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك غلاف غزة من 7-9 أكتوبر بنيران صديقة، مؤكدة أن تجميع القوات وجمع المعلومات الاستخبارية بدل الدخول لبلدات غلاف غزة كان قرارا خاطئا.

وأشارت التحقيقات العسكرية الأولية، إلى أن في مناطق معينة من بلدات غلاف غزة لم تشتبك قوات الاحتلال الإسرائيلي كما كان ينبغي.

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