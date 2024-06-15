زيلينسكي: سنقدم مقترحات سلام لروسيا بمجرد موافقة المجتمع الدولي عليها

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إنه سيقدم مقترحات سلام إلى روسيا بمجرد موافقة المجتمع الدولي عليها.

وأكد زيلينسكي، أن مؤتمر سويسرا الدولي للسلام يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو تحقيق السلام العادل، مشيرا إلى أن يجب وضع الأسس لصنع السلام بناء على القانون الدولي.

وأوضح زيلينسكي، أن الوحدة الدولية في قمة السلام تثبت أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا يزالان حاضرين، مؤكدا أنه يجب وقف هذه الحرب بناء على ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار زيلينسكي، إلى أن المؤتمر سيركز على السلامة النووية والأمن الغذائي وإطلاق سراح السجناء.