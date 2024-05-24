"كنتم مدرسة فريدة".. المقاومة توجه رسالة للشعب الفلسطيني وتشيد بتضحياته

وكالات

وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رسالة إلى الشعب الفلسطيني من وسط معركة طوفان الأقصى فخرا واعتزازا وإكراما.

وقالت المقاومة، إن معركة طوفان الأقصى جاءت في لحظة تاريخية فارقة حيث قررت فيها قيادة المقاومة في غزة من وسط الحصار ممارسة حقها بمقاومة الاحتلال بالرد الطبيعي على جرائمه.



وخاطبت حماس الشعب مشيدة به "فكنتم مدرسة فريدة -شعبا ومقاومة- تدرّس للأجيال جيلا بعد جيل".

وقالت "إننا نعمل في كل الاتجاهات ونقاتل في كل الساحات مع إخواننا في الفصائل الفلسطينية، لعلنا بذلك نقدم لكم القليل تجاهكم ونصوب المسارات لتدارك الزلات والأخطاء التي وقعت ولا زالت بفعل حرب الإبادة الجماعية والاستهداف الممنهج لكل خطوة نتحرك فيها لتحسين الواقع".

وأضافت "رسالة خاصة لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، أنتن عنوان المرحلة وشرف الأمة المصون، وأنتن خيرة نساء هذه الأرض، وأنتن بإذن الله عنوان النصر".

وختمت حماس رسالتها بالقول "نقول للاحتلال الصهيوني لقد استطعت أن تنتصر انتصارا ساحقا عظيما في كشف وجه الإجرام والإرهاب الحقيقي لكيانك الزائل الذي لو جلسنا سنوات نكشفه لعجزنا عن ذلك".