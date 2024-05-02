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BBC

لحظة انهيار سقف مسجد بالسعودية بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)

04:40 م الخميس 02 مايو 2024

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر انهيار جزء من سقف جامع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية.

وأظهر مقطع فيديو سقوط سقف للتوسعة الخارجية لجامع الظهران القديم الواقع داخل حرم جامعة الملك فهد في الظهران بالمنطقة الشرقية في السعودية.

وتتعرض السعودية وعدة دول خليجية لأمطار ورياح شديدة، ويرجح أن سبب الانهيار الأمطار التي تعرضت لها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أنه تم تهيئة هذه الساحة لاستيعاب أعداد أكبر من المصلين.ومسجد الظهران هو مسجد بنته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويقع المسجد في حرم الجامعة ذاتها في الظهران بالمنطقة الشرقية، وبني المسجد في عام 1393 هـ الموافق 1974 م.

مواقع التواصل الاجتماعي السعودية مسجد الأمطار جامع جامعة الملك فهد
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