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روسيا: "جبهة النصرة" تخطط لمهاجمة مواقع عسكرية روسية وسورية

11:56 م السبت 18 مايو 2024

أرشيفية

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موسكو - (د ب أ)

أفاد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوري بوبوف، بأن مسلحي "جبهة النصرة"، يستعدون لضرب مواقع للجيش الروسي والسوري باستخدام طائرات مسيرة.

وقال بوبوف خلال مؤتمر صحفي: "بحسب البيانات الواردة إلى المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، يستعد مسلحو جبهة النصرة الإرهابية في مناطق بلدتي كنصفرة والبارة لشن ضربات باستخدام طائرات مسيرة ضمن معدات هجومية ضد مواقع العسكريين الروس والسوريين"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح بوبوف أن "قيادة المجموعة الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية اتخذت الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة".

وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعدّ بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.

سوريا روسيا جبهة النصرة
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