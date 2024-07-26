روسيا تشن هجمات جديدة على منشآت طاقة أوكرانية

كييف- (د ب أ)

شنت روسيا مجددا هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ الليلة الماضية على منشآت طاقة في أوكرانيا المجاورة.

وأعلنت شركة "أوكرينيرجو" لتوريد الطاقة في صفحتها على "فيسبوك" اليوم الجمعة أن منشآتها في منطقتي "جيتومير" و"تشيرنيهيف" تضررت.

وأضافت الشركة أن إمدادات الطاقة للمنازل والصناعات في منطقة "جيتومير"، توقفت بشكل مؤقت، لكن تم استعادتها بشكل كبير، بحلول صباح اليم الجمعة، مشيرة إلى أن عمليات إصلاح مستمرة.

وأضافت القوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا استخدمت 22 طائرة مسيرة وصاروخا واحدا على الأقل، طراز "إسكندر-إم" في الهجوم.

وذكرت قوات الدفاع الجوي أنها اعترضت 20 طائرة مسيرة ، غير أن الجانبين يبلغان بشكل منتظم عن معدلات اعتراض واسع على الرغم من أضرار واسعة ومتكررة على الأرض.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورا لهجوم بمدينة "كراماتورسك" في منطقة دونتسك. ولم تقدم السلطات بعد معلومات عن الأضرار ولم يتضح ما إذا كان الهجوم ناجما عن صاروخ "اسكندر" أم لا.

وتستهدف روسيا نظام الطاقة في أوكرانيا، بما في ذلك منشآت التوليد والنقل، منذ أن شنت غزوها الشامل في عام 2022 .

من جانبها ، تشن أوكرانيا هجمات على مصادر الطاقة ومصافي التكرير في روسيا وشبه جزيرة القرم ، وكان هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في شهر حزيران/يونيو الماضي هو الأضخم منذ بداية الحرب حيث تم استهداف اثنتين على الأقل من مصافي النفط في جنوب روسيا وإلحاق أضرار بهما.