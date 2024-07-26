هجوم أوكراني على عبارة يعمق مشكلات روسيا اللوجستية

لندن- (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس، إن هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة على عبارة يعمق مشكلات روسيا اللوجستية في الحرب.

وذكرت الوزارة في آخر تحديث لها إنه في 23 يوليو دمرت القوات الأوكرانية العبارة "سلافيانين" التي تنقل عربات السكك الحديدية في ميناء كافكاز الروسي، الأمر الذي من المحتمل أن "يسبب لروسيا المزيد من المشكلات اللوجستية في إمداد قواتها التي تحتل جنوبي أوكرانيا وتصدير الغاز النفطي المسال".

يشار إلى أن سلافيانين هي الأكبر سعة بين ثلاث عبارات تنقل حمولتها عبر مضيق كيرتش بين روسيا وشبه جزيرة القرم. كما أنها الوحيدة التي كانت في الخدمة بعدما أحدثت ضربات صاروخية أوكرانية أضرارا بالعبارتين الأخريين.

وذكرت وزارة الدفاع إن من المحتمل أن سلافيانين كانت تنقل الغاز النفطي المسال عبر ميناء كيرتش. ومن المحتمل أن تتكبد روسيا تكاليف زائدة فضلا عن تقليل المرونة التي تنقل بها الوقود والذخيرة والمعدات عبر مضيق كيرتش، بعدما خرجت العبارات من الخدمة ولو مؤقتا.

يأتي ذلك في إطار الهجمات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا على مصادر الطاقة في البلدين.