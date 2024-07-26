إعلان

BBC

هجوم أوكراني على عبارة يعمق مشكلات روسيا اللوجستية

10:45 ص الجمعة 26 يوليه 2024

وزارة الدفاع البريطانية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

لندن- (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس، إن هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة على عبارة يعمق مشكلات روسيا اللوجستية في الحرب.

وذكرت الوزارة في آخر تحديث لها إنه في 23 يوليو دمرت القوات الأوكرانية العبارة "سلافيانين" التي تنقل عربات السكك الحديدية في ميناء كافكاز الروسي، الأمر الذي من المحتمل أن "يسبب لروسيا المزيد من المشكلات اللوجستية في إمداد قواتها التي تحتل جنوبي أوكرانيا وتصدير الغاز النفطي المسال".

يشار إلى أن سلافيانين هي الأكبر سعة بين ثلاث عبارات تنقل حمولتها عبر مضيق كيرتش بين روسيا وشبه جزيرة القرم. كما أنها الوحيدة التي كانت في الخدمة بعدما أحدثت ضربات صاروخية أوكرانية أضرارا بالعبارتين الأخريين.

وذكرت وزارة الدفاع إن من المحتمل أن سلافيانين كانت تنقل الغاز النفطي المسال عبر ميناء كيرتش. ومن المحتمل أن تتكبد روسيا تكاليف زائدة فضلا عن تقليل المرونة التي تنقل بها الوقود والذخيرة والمعدات عبر مضيق كيرتش، بعدما خرجت العبارات من الخدمة ولو مؤقتا.

يأتي ذلك في إطار الهجمات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا على مصادر الطاقة في البلدين.

وزارة الدفاع البريطانية أوكرانيا طائرة مسيرة روسيا العبارة سلافيانين مشكلات روسيا اللوجستية السكك الحديدية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قبل بدء حفل الأولمبياد.. حرائق متعمدة تستهدف شبكة السكك الحديدية الفرنسية

إعلان

إعلان

المبنى دُمر بالكامل.. التحريات تكشف سبب حريق الموسكي (صور)
13 تحريكا.. كيف تغيرت أسعار البنزين والسولار من 2019؟
لحظات الرعب داخل برج سفنكس.. 16 مصابا بينهم شرطيان وسط جحيم النيران والدخان
رفع السولار 15% والبنزين 11%.. كيف يؤثر على الأسعار والتضخم والفائدة؟
التطبيق بدأ.. 11 صورة لتعريفة المواصلات الجديدة داخل القاهرة وإلى الأقاليم