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BBC

لابيد يدعو جانتس للاستقالة من "أسوأ حكومة" في تاريخ إسرائيل

05:20 م السبت 18 مايو 2024

بيني جانتس

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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم السبت، إن على الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس القول إنه لن يساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبقاء في السلطة وإنه سيترك الحكومة.

وطالب لابيد، جانتس بأن يعلن استقالته الليلة من أسوأ حكومة في تاريخ البلاد ويدعو لإجراء انتخابات الآن.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أشارت إلى أن الوزير جانتس سيلقي مساء اليوم خطابا يحدد الخطوات التي على مجلس الحرب الإسرائيلي اتخاذها.

بيني جانتس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجلس الحرب الإسرائيلي
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