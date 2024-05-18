مقتل 4 أشخاص، بينهم سياح إسبان في إطلاق نار بأفغانستان

إسلام آباد- (د ب أ)

ذكرت وزارة الداخلية لدى حكومة طالبان أن هجوما بالرصاص في إقليم "باميان" وسط أفغانستان، أمس الجمعة، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، عبد المتين قاني الهجوم في بيان، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة قتلى أجانب، ومن بين المصابين السبعة، هناك أربعة أشخاص يحملون جوازات سفر أجنبية، ولم يحدد جنسياتهم.

لكن السلطات الإسبانية ذكرت أن مواطنين تابعين لها، كانوا من بين القتلى، ووصفتهم بأنهم سياح. وقتل مواطن أفغاني أيضا.

واحتجزت السلطات أربعة أشخاص مشتبه بهم، فيما يتعلق بإطلاق النار.

وأدانت طالبان والاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية الهجوم.

وتعهدت طالبان بالقبض على منفذي الهجوم ومعاقبتهم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن عن إطلاق النار.





