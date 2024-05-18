"بشكل سري".. اجتماع أمريكي إيراني في سلطة عمان.. ماذا حدث؟

وكالات

كشف موقع واللا العبري، السبت، عن "اجتماع سري" جرى بين ممثلين للولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان قبل أيام، لبحث احتواء التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال موقع "واللا" نقلاً عن مصدرين مطلعين لم يسمهما: "عقدت الولايات المتحدة وإيران الثلاثاء الماضي، محادثات سرية في عمان بشأن التصعيد في الشرق الأوسط".

وأضاف: "حضر المحادثات السرية عن الجانب الأمريكي بريت ماكجورك كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، والمبعوث الأمريكي لشؤون إيران أبرام بالي".

وهذه هي الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الطرفين منذ يناير الماضي، عندما عقد اجتماع مماثل في عمان، بحسب المصدر ذاته.

ويأتي الاجتماع المزعوم في وقت بدأت فيه الحرب الإسرائيلية تأخذ منحىً تصعيدياً لافتاً، تجلّى في محاصرة قطاع غزة من كافة الجهات بعد إغلاق كل المعابر وتوسيع العمليات العسكرية، وكذلك في عمليات الفصائل الفلسطينية الأخيرة "النوعية" رداً على ذلك.

وأيضاً إعلان جماعة الحوثي، الخميس، تنفيذها وللمرة الأولى هجومين في البحر المتوسط، ضد سفن مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة، وإعلان حزب الله شن هجوم جوي على منشآت للدفاع الإسرائيلية، فضلاً عن تنفيذ هجوم هو الأول بمسيّرة مسلحة بصواريخ "S5" استهدف موقعاً إسرائيلياً، "أوقع قتلى وجرحى".

وذكر الموقع العبري: "جرت المفاوضات غير المباشرة، بوساطة عمانية، بعد نحو شهر من الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، والذي هدد بتحول الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية".

وفي 14 أبريل الماضي، شنّت إيران هجوماً على إسرائيل بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، قالت تل أبيب إنها صدته "بنجاح" بدعم من شركائها الدوليين.

وأشار الموقع العبري، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي تسعى لمنع الأزمة في الشرق الأوسط من التحول إلى حرب إقليمية.

ولم يتضح من هم الممثلون الإيرانيون الذين شاركوا في المحادثات مع واشنطن في عمان، وفق المصدر نفسه.

ونقل "واللا" عن مصادر مطلعة أن "الولايات المتحدة أوضحت خلال المحادثات ما هي عواقب العمليات التي قد تترتب على إيران ووكلائها في المنطقة، كما أعربت عن قلقها إزاء التصعيد في البرنامج النووي الإيراني".

وأكمل: "صرح العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين علناً مؤخراً بأن طهران تدرس تغيير العقيدة النووية، وهو ما يشير إلى احتمال تحركها في اتجاه تصنيع الأسلحة النووية".