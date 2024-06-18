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جالانت: الحرب الصعبة التي نخوضها جاءت مفاجئة ودفعنا ثمنا باهظا

10:32 م الثلاثاء 18 يونيو 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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وكالات

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الحرب الصعبة التي نخوضها جاءت مفاجئة ودفعنا ثمنا باهظا لم نر له مثيلا.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال، أن الفشل الموجع سيجري بحثه والتعلم منه وهذه الدروس ستؤثر على مستقبلنا على هذه الأرض، موضحا أن قوات الجيش والموساد وأجهزة الأمن تقاتل في 7 جبهات منذ 8 أشهر.

وتابع وزير الدفاع، أنه على الأمن والقيادة السياسية التحقيق لفهم كيف استطاع العدو بناء قدرات دفاعية وهجومية أدت إلى 7 أكتوبر.

يوآف جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي الموساد إسرائيل
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