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BBC

لابيد يهاجم نتنياهو ويقول "لا حدود لفساده"

09:56 م الثلاثاء 18 يونيو 2024

يائير لابيد

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وكالات

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا أنه لا حدود لفساد.

وأضاف زعيم المعارضة، أن نتنياهو أهمل وعليه الخروج من حياتنا.

كان موقع أكسيوس الإخباري نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن رفع القيود عن شحنات قنابل لإسرائيل تزن ألفي رطل سيكون سهلا بعد نهاية عملية رفح جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد له أن الإدارة الأمريكية تعمل من أجل إلغاء القيود على تقديم السلاح لإسرائيل.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعهد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإزالة القيود على تزويد إسرائيل بالأسلحة قريبا.

يائير لابيد نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية شحنات قنابل لإسرائيل
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