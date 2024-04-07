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مسؤول إسرائيلي: هناك محادثات للتوصل إلى اتفاق مع بداية عيد الفطر

07:56 م الأحد 07 أبريل 2024

صفقة تبادل الأسرى

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مصراوي

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن إسرائيل تمر بأيام حرجة فيما يتعلق باحتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن هناك بالفعل محادثات للتوصل إلى اتفاق مع بداية عيد الفطر.

وفي وقت سابق أعلنت حركة حماس إرسال وفدها إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، قبل أن يعلن الاحتلال الإسرائيلي اجتماع مجلس الحرب لمناقشة توسيع صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي قبل مغادرته إلى القاهرة.

صفقة الأسرى عيد الفطر محادثات غزة طوفان الأقصى

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