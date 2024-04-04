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BBC

بلينكن محذرًا نتنياهو: إن لم نر التغييرات التي نريدها بغزة فسيطرأ تغيير على سياساتنا

08:44 م الخميس 04 أبريل 2024

أنتوني بلينكن

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مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن المساعدات التي دخلت حتى الآن إلى غزة غير كافية ومن غير المقبول استمرار ذلك، مشيرا إلى أن الأولوية الأولى في القطاع هي لحماية المدنيين وضمان أمن فرق الإغاثة وعلى إسرائيل أن تكون على مستوى الحدث.

وزعم نتنياهو أن إسرائيل على عكس حركة حماس دولة ديمقراطية والديمقراطيات تضع أعلى قيمة لحياة الإنسان، موضحا أنه على الرغم من الخطوات التي اتخذتها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات لغزة إلا أن النتائج على الأرض غير كافية وغير مقبولة مطلقا.

وأكد بلينكن أنه إن لم تر واشنطن التغييرات التي تريد أن تراها في غزة فسيطرأ تغيير على سياساتها، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والإفراج عن الأسرى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن على إسرائيل أن تعلن عن خطوات ملموسة بشأن زيادة دخول المساعدات إلى غزة وتوفير الحماية لفرق العمل الإنساني.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي غزة إسرائيل واشنطن المساعدات الإنسانية طوفان الأقصى

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رمضانك مصراوي

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