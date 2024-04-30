مصدر في حماس: الحركة تدرس مقترحاً يتضمن هدنة لمدة 42 يوماً

بي بي سي

أفاد مصدر في حركة حماس مقيم في لبنان رفض الكشف عن هويته لبي بي سي بأن ما طُرح على الحركة في المفاوضات هو مقترح بهدنة لمدة 42 يوما يتم خلالها وقف إطلاق النار مبدئياً قبل الشروع في المرحلة الثانية التي يُعلن فيها عن وقف إطلاق نار دائم.

وأضاف المصدر، أن الورقة التي قدمت منذ أسبوعين تقريبا لم تكن تلامس مطالب حماس بوقف إطلاق نار شامل، فالجانب الإسرائيلي يريد وقفا مؤقتاً لكنه أبدى مرونة.

وأكد أن الحركة تبحث حالياً في بند الانسحاب من وسط قطاع غزة إلى ما قبل ٧ أكتوبر، وتحديدا في مسافة الانسحاب.

وقال إن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على الانسحاب من ممر نتساريم الذي يفصل بين شمال وجنوب غزة لمسافة معينة. وهو ما يعني أن عودة النازحين الى الشمال أصبحت سهلة من حيث المبدأ، بحسب المصدر.

أما بخصوص ملف الأسرى، فقال إن حماس طلبت الإفراج عن ٥٠ أسيرأً مقابل كل أسير حيّ أو مجندة، من بينهم ٣٠ من أصحاب الأحكام العالية تسميهم الحركة وليس إسرائيل، إضافة إلى ٢٠ أسيراً ممن وصفهم بالأسرى "العاديين".

وأضاف بأن إسرائيل تحاول خفض العدد إلى 30 أو 33، وطلبت في البداية الإفراج عن 40 رهينة قبل أن تسمح للمفاوضين بخفض العدد.

وأكد المصدر أن حركة حماس سترد على تلك المقترحات التي "وُصفت بالسخية" خلال ساعات أو أيام. وقال إن "هناك تراجعاً في الموقف الإسرائيلي، ونأمل في التوصل إلى مخرج".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد الثلاثاء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشنّ هجوماً برياً في رفح "مع أو بدون" هدنة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقال نتنياهو، خلال لقائه ممثلين عن عائلات الأسرى، حسبما نقل عنه مكتبه، "فكرة أنّنا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة. سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك مع أو بدون اتفاق، من أجل تحقيق النصر الشامل".

وأفاد موقع واللا الإخباري الإسرائيلي نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن عمليات إجلاء السكان من رفح جنوب قطاع غزة قد بدأت بالفعل.

وقال نتنياهو إن فكرة إنهاء الحرب دون القضاء على كتائب حماس في رفح "ليست في الحسبان".

وذكر أن حماس تصر على "إنهاء الحرب" ولن تحصل علي ذلك، وفق تعبيره.

و كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجّل العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مرتين على ضوء مفاوضات صفقة التبادل.

وقالت إذاعة الجيش إن إسرائيل قررت عدم إرسال وفد إلى القاهرة للمشاركة في المباحثات وإنها تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري المتوقع مساء الأربعاء.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الـ 72 ساعة القادمة هي الحاسمة في اتخاذ القرارات المصيرية

حول الحرب على قطاع غزة إما صفقة أو عملية عسكرية في مدينة رفح.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية ترفض دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان وفد حماس قد غادر القاهرة عائدا إلى قطر " للتشاور بالأفكار والمطروح على المقاومة، وقال مصدر في الحركة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته "نحن معنيون بالرد بأسرع وقت ممكن" .

وقد أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمله في أن تقبل حماس مقترح الهدنة والتبادل الأخير الذي وصفه بأنه "سخي جدا".

وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن تفاؤل مصر بشأن مقترح الهدنة في قطاع غزة.

وقال على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، إن القاهرة تنتظر ردا على الاقتراح من إسرائيل وكذلك من حركة حماس.



دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء إلى مضاعفة الجهود لإدخال المساعدات إلى غزة وذلك خلال زيارته للأردن التي تأتي من أجل التنسيق.

وأبدى بلينكن، خلال جولته الحالية في المنطقة، وهي السابعة له منذ السابع من أكتوبر، تقديره للجهود الأردنية في إدخال الغذاء والإمدادات إلى غزة وأشاد بما وصفه "العمل الاستثنائي" الذي قادته الأمم المتحدة.

وقال بلينكن خلال لقائه في عمان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ: "هذه لحظة حاسمة للتأكد من أن كل شيء يتعين فعله يتم فعله."

والتقى بلينكن بصورة منفصلة كلأ من العاهل الأردني عبدالله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي حيث ناقش معهما المساعدات والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس يتضمن إطلاق سراح الأسرى

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلينكن، الذي سيتوجه لاحقاً اليوم إلى إسرائيل، قال في حديثه للملك إنه "يتعين على حماس أن تقبل المقترح المطروح على الطاولة".

أما وزير الخارجية الأردني فقد أثار موضوع "ضرورة البدء بتنفيذ خطة شاملة لإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام شامل وعادل في إطار حل الدولتين."

وتنظر الأردن، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وفيها نسبة كبيرة من السكان من أصول فلسطينية، بحساسية خاصة إزاء التوترات في الأراضي . الفلسطينية

ووصل بلينكن إلى الأردن قادماً من العاصمة السعودية الرياض، التي حضر فيها اجتماعاً لوزراء مجلس التعاون الخليجي هناك، حيث أكد للمجتمعين أنه سيستغل رحلته الحالية إلى الشرق الأوسط، "للضغط على القادة الإسرائيليين في هذه القضية"، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء.

وشدد على إصرار الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن تفعل إسرائيل المزيد، وأن بايدن أكد على ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، وقد طرأ بعض التحسن (في الموقف الإسرائيلي)، وإن كان ذلك ليس كافيا.

وعلقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على الجولة بأنها تتضمن العمل على وقف إطلاق النار في غزة وبحث مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وكلاهما مرتبط ببعضه.

وقالت الصحيفة إن التطبيع مع السعودية، وتشكيل قوات حفظ سلام عربية وتحالف أمني تقوده الولايات المتحدة في المنطقة ضد إيران، "سيكون له ثمن مختلف يتضمن التزام الحكومة الإسرائيلية بالعمل في اتجاه دولة فلسطينية وسلطة فلسطينية، بالإضافة إلى دمج إسرائيل في التحالف الأمني العربي الإسرائيلي بقيادة أمريكية".

حماس وإلقاء السلاح

وفي تطور لافت في موقف حماس تجاه المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل برعاية مصرية، صرحت شخصيات قيادية في الحركة أن حماس مستعدة لنزع سلاحها إذا حصل الفلسطينيون على دولة مستقلة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" المقيم في إسطنبول، باسم نعيم، لشبكة سي إن إن الأمريكية، في وقت سابق، إن الحركة ستوافق على نزع سلاحها إذا أنشئت دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف نعيم "إذا تم إنشاء دولة مستقلة وعاصمتها القدس مع الحفاظ على حق العودة للاجئين فمن الممكن دمج كتائب القسام في الجيش الوطني (المستقبلي)"، في إشارة إلى الجناح المسلح للحركة.

وقال مسؤول إسرائيلي إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أوضحت للوفد المصري أنها مستعدة لإعطاء "فرصة أخيرة" للتوصل إلى صفقة، وأنها أعطت الضوء الأخضر تقريبا لكل ما عرضه الوفد المصري، بحسب صحيفة يسرائيل هيوم.

لكنْ هناك انقسام داخل حكومة الحرب الإسرائيلية في التعامل مع الخطة المصرية، ويتزعم المعسكر الرافض لاتفاق وقف إطلاق النار وزير المالية بتسلئيل سموتريش، رئيس الصهيونية الدينية/هتصيونوت هداتيت، الذي وصف الخطة المصرية عبر حسابه على منصة إكس بأنها "استسلام تام لإسرائيل ونصر كامل لحماس"، وأضاف بأنه "لن يحدث".

وأضاف سموتريتش، أن الموافقة على صفقة مع حماس ستكون بمثابة "حكم إعدام لبقية المختطفين غير المشمولين بالصفقة، وفوق كل ذلك - تشكل خطراً وجودياً على إسرائيل".

ووجه تحذيرا لرئيس الوزراء نتنياهو من وقف خطة اقتحام رفح، وقال فيه "إذا قررت رفع العلم الأبيض وإلغاء أمر احتلال رفح - فلن يكون للحكومة التي ترأسها أي حق في الوجود".

كما رفض زعيم المعارضة يائير لابيد، تحذيرات سموتريتش أيضا، ودفع باتجاه القبول بالصفقة وفقا للخطة المصرية.

وقال في تغريدة على إكس، تويتر سابقا، "الحكومة لديها أغلبية لإبرام صفقة أسرى ، ولديها أغلبية في الكنيست لإبرام صفقة أسرى، وطالما ذكر سموتريتش النازيين، فهذا بالضبط ما لم يكن لدى اليهود إبان المحرقة: حكومة يهودية تنقذهم".

وكان نتنياهو قد شدد على أن "إسرائيل ستوجه قريباً ضربات إضافية ومؤلمة وستزيد الضغوط العسكرية والسياسية على حماس من أجل تأمين إطلاق سراح هؤلاء الأسرى".