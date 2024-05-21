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الرئيس الأمريكي: الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة "ليست إبادة جماعية"

02:03 م الثلاثاء 21 مايو 2024

جو بايدن

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحرب الذي تشنها إسرائيل في قطاع غزة "ليست إبادة جماعية".

وقال إن "ما يحصل ليس إبادة جماعية، نحن نرفض ذلك" في إشارة إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية أرفع هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها في غزة.

وجدد بايدن إدانته لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية منفصلة، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وكان الرئيس الأمريكي، وصف قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالسعي لإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية، بأنه أمر "شائن"، مؤكدًا للجانب الإسرائيلي دعمه الثابت.

وقال بايدن"اسمحوا لي أن أكون واضحا، بغض النظر عن الذي يحاول المدعي العام الدفاع عنه، لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس".

يشار إلى أن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، أعلن أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، و3 من قيادات حماس، وهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

جو بايدن الرئيس الأمريكي إبادة جماعية غزة طوفان الأقصى
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