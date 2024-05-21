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وصول جثمان الرئيس الإيراني إلى طهران

02:42 م الثلاثاء 21 مايو 2024

ابراهيم رئيسي

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(مصراوي)

وصلت، اليوم الأربعاء، جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمرافقين له في حادث الطائرة إلى العاصمة طهران.

وبدأت الجثامين رحلتها ضمن مراسم الجنازة من مدينة تبريز حيث كانت تتجه طائرة الرئيس وتنتهي الخميس القادم حيث يقرر دفنه في مدينة مشهد.

وتحطمت مروحية الرئيس الإيراني بينما كان في طريقه إلى مدينة تبريز في طريق عودته من محافظة أذربيجان الشرقية حيث كان يفتتح سد على الحدود مع أذربيجان والذي التقى خلاله الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وبحسب الهلال الأحمر الإيراني فقد تحطمت الطائرة على ارتفاع 2500 متر عقب اصطدامها بالجبل، ما أدى لمقتل الرئيس ومرافقيه على الفور.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من بين الوفد المرافق للرئيس.

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