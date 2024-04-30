فيديو| سائح تركي ينفذ عملية طعن ضد ضابط بشرطة الاحتلال في القدس

مصراوي

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مواطنا تركيا طعن شرطيا إسرائيليا بالقدس، قبل أن يستشهد بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليه.

وأوضحت شرطة الاحتلال في بيانها: "جاء مسلح بحوزته سكين إلى البلدة القديمة بالقدس، واعتدى على ضابط وطعنه".

وأشارت إلى أن الضابط المصاب وأحد أفراد الشرطة الآخرين أطلقا النار على منفذ عملية الطعن التركي، ليتم إعلان وفاته في وقت لاحق.

بدورها، كشف الإسعاف الإسرائيلي، أن رجلا ثلاثينيا لحقت به جروح خلال عملية الطعن، موضحة أن الحادث وقع بشارع السلطان سليمان قرب باب الساهرة بالقدس.

فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن منفذ عملية الطعن هو مواطن تركي وصل إلى الأراضي الفلسطينية كسائح أمس الاثنين.

ويظهر مقطع فيديو نشرته قناة "كان" العبرية، السائح التركي ه يمشي قبل أن يوجه طعنات متتالية لشرطي، قبل أن يرديه آخر تصادف وجوده بالمكان شهيدا.

דוקר שוטר מג"ב ומנוטרל בירי: תיעוד הפיגוע בעיר העתיקה בירושלים@HGoldich pic.twitter.com/3Ux2rxecEF — כאן חדשות (@kann_news) April 30, 2024

وفي سياق منفصل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة شخص في حادث دهس بالضفة الغربية.

لكن تلفزيون "آي 24 نيوز" العبرية، أكد أن الإصابة طفيفة، فيما تطارد قوات الاحتلال منفذ العملية.