فريق نيكاراجوا بالعدل الدولية: سنعود للمحكمة عند رصد أي انتهاكات لألمانيا

مصراوي

قال رئيس الفريق القانوني لدولة نيكاراجوا بمحكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا انتهكت القانون الدولي عبر تزويد السلاح لإسرائيل من وجهة نظر بلاده.

وأكد رئيس الفريق القانوني لنيكاراجوا، أن قضيتهم ضد ألمانيا لا زالت في بدايتها، موضحا أن محكمة العدل الدولية ستستمر في النظر في القضية ضد ألمانيا.

وأشار إلى أنه وفريقه القانوني سيعودون للمحكمة عند رصد أي انتهاكات لألمانيا في مجال تصدير السلاح لإسرائيل، مشددا على أن المحكمة ستستمر في القضية وليس صحيحا أنها وافقت على طلب ألمانيا بوقف نظر القضية.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، بقرار محكمة العدل الدولية بعدم اتخاذ إجراءات طارئة بحق صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

وأوضحت أن ألمانيا ليست طرفاً في الصراع بالشرق الأوسط وملتزمة بحل الدولتين، مشيرة إلى أن برلين تعمل بشكل عاجل لضمان وصول المساعدات إلى سكان غزة.

وكانت نيكاراجوا رفعت دعوى ضد ألمانيا بتهمة انتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها مع حركة حماس في قطاع غزة.

وبمواجهة الحرب المدمرة المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، رفعت نيكاراجوا دعوى ضد ألمانيا أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وتأمل الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى أن يلزم القضاة برلين بوقف إمداد الدولة العبرية بالأسلحة وبمساعدات أخرى.