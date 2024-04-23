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الأمم المتحدة: توزيع مساعدات على نحو 14 ألف نازح حديث في اليمن

03:49 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

الأمم المتحدة

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صنعاء- (د ب أ)

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الثلاثاء، تقديم مساعدات إغاثية إلى نحو 14 ألف نازح حديث جراء الصراع والأمطار الغزيرة في اليمن.

وقال الصندوق الأممي، في حسابه على منصة إكس" إنه منذ يناير الماضي، ساعدت الإغاثة الطارئة المنقذة للحياة التي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة 13,678 نازحًا جديدًا في جميع أنحاء اليمن".

وأضاف الصندوق أن هؤلاء نزحوا حديثا" بسبب النزاع والأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن المناخ".

وأوضح أن تقديم هذه المساعدات تم" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق الطوارئ المركزي للأمم المتحدة".

ويواجه معظم النازحين في اليمن ظروفا معيشية صعبة، جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.

الأمم المتحدة اليمن صنعاء
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