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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم تقع أضرار في المواقع النووية الإيرانية

10:28 ص الجمعة 19 أبريل 2024

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنه لم تلحق أي أضرار بالمواقع النووية الإيرانية.

وفي منشور على إكس، شدد المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافائيل ماريانو غروسي على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون هدفا في الصراعات العسكرية، وحث الجميع على "ضبط النفس الشديد".

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، تم استهداف قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، ولم يتم ذكر الدولة التي شنت الهجوم، بحسب ما أعلنه ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل توعدت إسرائيل بالرد عليه.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية المواقع النووية الإيرانية الأمم المتحدة إيران
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