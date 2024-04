الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم تقع أضرار في المواقع النووية الإيرانية

مصراوي

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنه لم تلحق أي أضرار بالمواقع النووية الإيرانية.

وفي منشور على إكس، شدد المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافائيل ماريانو غروسي على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون هدفا في الصراعات العسكرية، وحث الجميع على "ضبط النفس الشديد".

