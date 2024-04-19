الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم تقع أضرار في المواقع النووية الإيرانية

مصراوي

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنه لم تلحق أي أضرار بالمواقع النووية الإيرانية.

وفي منشور على إكس، شدد المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافائيل ماريانو غروسي على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون هدفا في الصراعات العسكرية، وحث الجميع على "ضبط النفس الشديد".

IAEA can confirm that there is no damage to #Iran’s nuclear sites. DG @rafaelmgrossi continues to call for extreme restraint from everybody and reiterates that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. IAEA is monitoring the situation very closely. pic.twitter.com/4F7pAlNjWM — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 19, 2024

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، تم استهداف قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، ولم يتم ذكر الدولة التي شنت الهجوم، بحسب ما أعلنه ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل توعدت إسرائيل بالرد عليه.