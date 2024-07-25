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كاتس يحذر من هجمات على الرياضيين الأولمبيين الإسرائيليين

10:20 م الخميس 25 يوليو 2024

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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تل أبيب- (د ب أ)

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، من إمكانية قيام مجموعات متحالفة مع إيران بشن هجمات محتملة على الرياضيين الإسرائيليين، عشية حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن كاتس قوله، في رسالة إلى نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إن "لدينا حاليا تقديرات تشير إلى التهديد المحتمل الذي يشكله وكلاء إرهابيون تابعون لإيران ومنظمات إرهابية أخرى يسعون إلى تنفيذ هجمات ضد أعضاء البعثة الرياضية الإسرائيلية والسائحين الإسرائيليين خلال الألعاب الأولمبية."

وقال كاتس إن هجمات إرهابية محتملة قد توجه ضد أعضاء البعثة الأولمبية الإسرائيلية والزائرين الإسرائيليين الذين يحضرون فعاليات الألعاب الأولمبية.

ولم يتطرق كاتس إلى تفاصيل أكثر تحديدا في ثنايا رسالته التي تم الكشف عنها.

ووجه كاتس الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاحتياطات الأمنية غير المسبوقة التي وفرتها الدولة المضيفة لأفراد البعثة الأولمبية الإسرائيلية.

يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي الألعاب الأولمبية في باريس إيران ماكرون
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