اتهمها بـ"دعم الإبادة الجماعية في غزة".. رجل يقاطع كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية (فيديو)

وكالات

قاطع أحد الحضور المؤيدين لفلسطين كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال قمة الاتحاد الأوروبي للدفاع والأمن المقامة في بروكسل، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز".

وصرخ الرجل في وجه رئيسة المفوضية الأوروبية، بالقول: "يداك ملطخة بدماء أطفال فلسطين يجب أن تكوني في لاهاي أمام الجنائية الدولية".

وردد الرجل هتاف "فلسطين حرة"، وطالب فون دير لاين بعدم الترشح لولاية جديدة، واتهمها بـ"دعم الإبادة الجماعية في غزة".

واقتاد الأمن الرجل إلى خارج القاعة رئيسة المفوضية.