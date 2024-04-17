بن غفير: يجب حل مجلس الحرب وتغيير سياسة الاحتواء والرد المحدود

مصراوي

قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إنه يجب حل مجلس الحرب وتغيير سياسة الاحتواء والرد المحدود.

وأكد بن غفير، أنه طالما استمرت سياسة مجلس الحرب الحالية فستبتعد إسرائيل أكثر عن تحقيق النصر.

بدوره، قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إنه "علينا أن نتوقف عن الثقة العمياء بالجيش ويجب التحقيق في إخفاق 7 أكتوبر".

وأكد سموتريتش أن الرد الإسرائيلي على إيران يجب أن يكون عاجلا ومزلزلا والتحالف الذي ساعدها في التصدي للهجمة الإيرانية يجب ألا يقيد أيديها.

وأوضح سموتريتش أن إسرائيل تحترم حلفاءها لكنها ليست خاضعة لقرارات الآخرين وهذا ينطبق على دخول قواتها إلى رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار سموتريتش إلى أن "علينا تغيير معادلة الردع وإنهاء المعركة في رفح وعدم التأخر في شن حرب ضد حزب الله".