وزير إسرائيلي: لم نوقع على وثيقة روما والجنائية الدولية لا تلزمنا

مصراوي

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي آفي ديختر، اليوم الثلاثاء، إن على جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول رفح، مؤكدا أن ذلك سيتم قبل التوصل لصفقة تبادل أو بعدها.

وأشار ديختر إلى أن أهل غزة غير المتورطين بالقتال هم الذين استقبلوا وحيوا عناصر حماس بعد عمليات 7 أكتوبر، مضيفا "محاكمة إسرائيل بالجنائية الدولية حراك سياسي ونحن لم نوقع على وثيقة روما والمحكمة لا تلزمنا".

سبق وأن قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن ما شددت عليه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عليه هو أنه يجب على إسرائيل القيام بما يلزم لحماية المدنيين في غزة.

وأشار أوستن إلى أنه حتى الآن لم تر البنتاجون أي إجراءات لإخراج المدنيين من رفح، موضحا معارضته أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح دون خطة واضحة تضمن سلامة المدنيين.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن قلقه إزاء عدم رؤية خطط لحماية ونقل المدنيين من رفح، مضيفا "أشك أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على نقل كل المدنيين في رفح"