اليمن.. 3 وفيات و385 إصابة بالكوليرا في تعز منذ مطلع 2024

صنعاء - (د ب أ)

أعلن مسؤول صحي يمني، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 وفيات و385 إصابة بوباء الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال تيسير السامعي نائب مدير الإعلام في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "السلطات الصحية رصدت ثلاث وفيات بمرض الكوليرا بالمحافظة، منذ مطلع العام الجاري 2024".

وأضاف السامعي أنه "خلال الفترة ذاتها، تم تسجيل 385 إصابة بمرض الكوليرا في المحافظة الأكبر سكانا في اليمن".

ولفت إلى أن "مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة وفروع المكتب في المديريات وبالتعاون مع شركاء التنمية الصحية، يبذل جهودا كبيرة من أجل السيطرة على وباء الإسهالات المائية الحادة والكوليرا".

وشدد على أن "متابعة الحالات وفرق الاستجابة السريعة في جميع المديريات تعمل على مدار الساعة، وأن عدد الحالات المسجلة حتى الآن لاتزال قليلة جدا إذا ما قورنت بعدد الحالات في السنوات الماضية التي ظهر فيها الوباء".

وطمأن السكان بأن الأيام القادمة سيكون فيها الوضع أفضل، داعيا المواطنين في عموم محافظة تعز إلى عدم الخوف والفزع من المرض، مع ضرورة الحرص الشديد على النظافة العامة والشخصية، وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وأعلنت السلطات المحلية في تعز يوم الاثنين الماضي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من الكوليرا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والعمل على تظافر جهود الجميع وتكثيف الحملات التوعوية عن أسباب ومسببات الوباء والوقاية منه.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور كبير، جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.