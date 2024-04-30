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BBC

أوستن: أشك أن الإسرائيليين قادرين على نقل كل المدنيين من رفح

06:30 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن ما شددت عليه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عليه هو أنه يجب على إسرائيل القيام بما يلزم لحماية المدنيين في غزة.

وأشار أوستن إلى أنه حتى الآن لم تر البنتاجون أي إجراءات لإخراج المدنيين من رفح، موضحا معارضته أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح دون خطة واضحة تضمن سلامة المدنيين.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن قلقه إزاء عدم رؤية خطط لحماية ونقل المدنيين من رفح، مضيفا "أشك أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على نقل كل المدنيين في رفح".

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