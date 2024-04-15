صور وفيديو| أردنيون يعرضون حطام الصواريخ الإيرانية للبيع بأسعار زهيدة

مصراوي

بعد سقوط الصواريخ الإيرانية خلال الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السبت الماضي، بالأراضي الأردنية، عرض الأردنيون حطام الصواريخ للبيع على موقع شهير.

وشنت إيران هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، ردا على استهداف قنصلية طهران في دمشق، لكن بعضها اعترضه الأردن وسقطت في أماكن مختلفة من المحافظات الأردنية، بينها الحسا ومرج الحمام ومحافظة الكرك.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد للصورايخ، حتى أن بعض الأشخاص، حملوا الصور على موقع "السوق المفتوح" والتي يختص ببيع المركبات والعقارات وكافة أنواع السلع بأسعار متفاوتة في الأردن.

وجاء في أحد الإعلانات: "ورد في أحد الإعلانات: "صاروخ باليستي إيراني مستعمل بحالة حسنة للبيع"، فيما كتب أحدهم "صاروخ باليستي استعمال مرة واحدة للبيع بسعر مغر".

فيما وضع أحد المعلنين مواصفات وصور للصاروخ، مشيرا إلى أنه من "نوع ممتاز"، تعرض لـ"حادث"، مؤكدا أن "طريقة الدفع بالأقساط".

وسبق أعلنت الحكومة الأردنية أنه تم التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى الأجواء الأردنية، والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة المواطنين والمناطق السكنية والمأهولة للخطر.

اجزاء من صاروخ ايراني تم اعتراضه فوق الاردن pic.twitter.com/TeafmgV1en — Steven Nabil (@thestevennabil) April 13, 2024

وأطلقت إيران المئات من الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت بهم إسرائيل، لكن جيش الاحتلال أكد أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

🚨 صاروخ باليستي إيراني تم إسقاطه في منطقة البحر الميت بـ #الأردن pic.twitter.com/hJd8RJJ1Ag — د. محمد دخوش (@MuhDakhouche) April 14, 2024

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