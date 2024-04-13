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BBC

استشهاد فلسطيني وإصابة 25 آخرين في هجوم لمستوطنين برام الله

12:01 ص السبت 13 أبريل 2024

هجوم لمستوطنين برام الله

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تل أبيب - (د ب أ)

استشهد فلسطيني وأصيب 25 آخرون في اشتباكات بين مستوطنين إسرائيليين وسكان في قرية قريبة من مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم الجمعة، حسبما ذكر مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية.

واقتحم مستوطنون قرية المغير، 20 كيلومترا شمال شرق مدينة رام الله، بالأسلحة النارية بعد اختفاء فتى،14 عاما، من مستوطنتهم غير القانونية أثناء رعيه لقطيع من الماشية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية دخلت في البداية قرية المغير للبحث عن الصبي المستوطن، ورد السكان الفلسطينيون برشق الجنود بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة.

هجوم لمستوطنين برام الله استشهاد فلسطيني وزارة الصحة الفلسطينية

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