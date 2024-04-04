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BBC

صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى أكثر من 33 ألف شخص

10:38 ص الخميس 04 أبريل 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 33 ألفًا و37 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على جميع أنحاء القطاع منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن أعداد المصابين ارتفعت كذلك إلى 75 ألفًا و668 مصابًا، وسط أوضاع صحية متردية واستهداف مباشر للمستشفيات والمراكز الصحية ومنع وصول الإمدادات الإغاثية.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 6 مجازر استشهد على إثرها 62 فلسطينيًا وأُصيب 91 آخرون.

وزارة الصحة الفلسطينية شهداء غزة طوفان الأقصى غارات الاحتلال الإسرائيلي

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رمضانك مصراوي

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