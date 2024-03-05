إسرائيل تشيد بتقرير أممي بشأن ارتكاب حماس أعمال جنسية ضد إسرائيليين في 7 أكتوبر

تل أبيب - (د ب أ)

أشاد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، بتقرير صادر عن الأمم المتحدة، يظهر قيام أعضاء في حركة حماس بارتكاب أعمال عنف جنسية ضد إسرائيليين في السابع من أكتوبر الماضي، ودعا العالم إلى "إدانة حماس ومعاقبتها".

وقامت الأمم المتحدة بنشر وثيقة يوم أمس الاثنين، بعد خمسة أشهر من وقوع الهجوم المباغت الذي شنته حماس وجماعات أخرى في إسرائيل، حيث قالت فيه إن هناك "أسباب معقولة للاعتقاد" بحدوث وقائع اغتصاب واغتصاب جماعي في ثلاثة مواقع على الأقل خلال الهجوم.

كما أن هناك معلومات مقنعة تفيد بارتكاب وقائع عنف جنسي أيضا مع الرهائن، وأن هذا قد يكون مستمرا في الحدوث بغزة.

وتفيد الوثيقة أيضا بوجود أدلة على ارتكاب وقائع للعنف الجنسي ضد الفلسطينيين الموجودين في الأسر لدى إسرائيل.

وكتب هرتسوج على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن التقرير "له أهمية كبيرة".

وأضاف أنه "يجب على العالم أن يرد بقوة، من خلال إدانة حماس ومعاقبتها".